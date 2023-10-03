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Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення
В суді було спростовано всі претензії НАЗК щодо Кирила Тимошенка
фото: Кирило Тимошенко/Facebook

Напередодні «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними

Кирило Тимошенко, якого звільнили з Офісу президента ще у січні, заявив про гучне повернення у своєму Telegram-каналі.   

Ексчиновник нагадав, днями минуло вже вісім місяців з часу звільнення з Офісу президента. За його словами, тоді він вирішив піти, щоб не наражати на інформаційні атаки команду та президента. «Далі продовжив працювати, найперше допомагаючи нашим військовим, але вже без офіційних статусів. Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку», – заявив Тимошенко.

Тимошенко також підкреслив, що днями в суді було спростовано всі претензії НАЗК щодо нього, і додав, що перебуває в столиці. «Я в Україні, в Києві. Нікуди не виїжджав і не виїжджаю. Мій син пішов у перший клас. Моя кохана дружина далі розвиває найкрутішу кіношколу в Україні. Вдячний сімʼї, усім хто був і є поруч, а також всім хто проявився з іншого боку. Висновки зробив. Час виходити з тиші», – зазначив Кирило Тимошенко.

Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення фото 1

Напередодні «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Йдеться про підозру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо вчинення топпосадовцем Банкової дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, Тимошенку закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунку – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

Також НАЗК вважало, що колишній високопосадовець, використавши свій вплив, доручив співробітнику департаменту з питань регіональної політики Офісу президента виконати делікатне прохання – отримати візи, які виготовлені на ім’я Кирила Тимошенка та його сина.

Відповідно, за цими фактами заступник голови НАЗК Артем Ситник склав адмінпротокол, який було скеровано до суду. У суді прокурор наполягав: колишнього заступника керівника Офісу президента варто оштрафувати на 6,8 тис. грн. Однак, з огляду на відсутність у діях Кирила Тимошенка складу адміністративного правопорушення, суду довелося закрити провадження.

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Теги: відставка чиновник Кирило Тимошенко Офіс президента

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