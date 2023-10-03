Куратор «Великого будівництва», якого підозрюють у корупції, регулярно відвідує Банкову – ЗМІ

Попри те, що Юрій Голик не має офіційної посади в Офісі президента, журналісти стверджують: він буває на Банковій регулярно

Як стверджують журналісти, Юрій Голик у серпні 2023 року регулярно направлявся в урядовий квартал, де без зупинки на перевірку проїжджав блокпост

Координатор національної програми «Велике будівництво» Юрій Голик попри скандали з дорожніми підрядами і відсутністю посади в Офісі президента продовжує регулярно відвідувати Банкову. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Як стверджують журналісти, автомобіль Голика у серпні 2023 року регулярно виїжджав із котеджного містечка поблизу столиці і направлявся в урядовий квартал, де без зупинки на перевірку проїжджав блокпост.

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«Після скандалу з виділенням 1,5 млрд за дорожні роботи на Дніпропетровщині фірмі, пов’язаній із його товаришем, головою ОВА Валентином Резніченком, кар’єрі Голика мав би настати кінець. Та кінець не настав. Бізнесмен продовжує систематично кататися на Банкову, не маючи там жодної посади. А компанії «Будінвест Інжиніринг» продовжують платити мільйони за «експлуатаційне утримання доріг», – наголошується у матеріалі.

Голик не дав прямої відповіді журналістам на питання, чи відвідував він Офіс президента і яка була мета таких поїздок. «Офіс президента може відвідувати хто завгодно, якщо Офіс президента вважатиме це за потрібне. Це дорадчий орган, який у рамках своєї роботи може залучати до своєї діяльності різноманітних експертів», – заявив він.

Розслідувачі також поцікавилися, чому після 4,5 років роботи радником голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Голик значно збагатився. «Я міг зробити це у 2014-15 роках. Мої доходи і доходи громадянської дружини дозволяють це зробити», – зазначив він і додав, що мав навіть більше бізнесів, ніж ті, які можна побачити у офіційних джерелах.

Також Голик вирішив заперечити, що був консультантом «Великого будівництва» попри те, що раніше у чисельних інтерв’ю саме так і представлявся. «У вас є документ, у якому написано, що я був консультантом «Великого будівництва»? Є ж юридична складова, а є паркан, на якому вам здається, що щось написано», – сказав він журналістам.

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Журналіст Юрій Ніколов зазначив, що зараз Голик та Офіс президента нібито намагаються спростувати те, що вони якимось чином пов'язані між собою.

«Детективи НАБУ раніше замовили в Державній аудиторській службі експертизу, яка мала б довести завищені ціни у кошторисах «великих будівельників». Але підконтрольне міністру фінансів Марченку ДАСУ зробило – і не віддало. По факту позбавило детективів доказової бази про розкрадання державних грошей. Та ще й офіційно повідомило, що детективи самі відмовились від їхньої допомоги», – стверджує Ніколов.

Згадав Ніколов і про нещодавню велопрогулянку Голика, заступник керівника Офісу президента по судовим питанням Андрія Смирнова та міістра фінансів Сергія Марченка.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка.

Пізніше, за інформацією журналістів, стало відомо, що Юрій Голик, який називає себе консультантом «Великого Будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України, пов’язаний не лише із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, але і з його дівчиною фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку оформлена половина приватної фірми «Будінвест Інжиніринг», що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни. Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон