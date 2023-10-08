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Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
Зеленський розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю
фото: Офіс президента

Між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця, запевнив президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 592-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю, а також подякував українським рятувальникам та військовим.

«Дорогі українці, українки! Сьогодні говорив з Прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем’єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії сил оборони й безпеки Ізраїлю.

Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким.

Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки.

Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.

Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.

Терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу.

Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати. Допомагати.

І сьогодні, цього вечора, я хочу подякувати саме таким нашим людям, які рятують життя, які роблять усе, щоб терор програвав…

Запорізька область. Капітан служби цивільного захисту Анатолій Безнос, фельдшер екстреної медичної допомоги Юлія Белиба, капітан поліції Сергій Хохоляк. Дякую вам!

Херсонщина. Майор служби цивільного захисту Володимир Серган, сержант служби цивільного захисту Микола Сілін, майор поліції Олександр Скорняк, фельдшер «екстренки» Віталій Рудаков. Дякую вам!

Харківська область. Майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Осика, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Назарько, фельдшер Яна Фесенко. Дякую вам! Та всім працівникам ДСНС України, Національної поліції, нашої швидкої допомоги та кожному лікарю, кожній медичній сестричці, які доводять, що терор не здатен перемогти життя!

І, звичайно, наші незламні воїни. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Марʼїнський напрямки… 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 44-та окрема артилерійська бригада. Просто молодці, воїни! Я дякую за стійкість та знищення окупанта!

А також бригади, які мають успіхи в наших наступальних діях. Наша «Вісімдесятка» ДШВ, 24-та окрема механізована бригада та 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» – дякую!

Слава всім, хто бореться й працює заради нашої держави! Слава нашому міцному народу, народу України!

І дякую всім, хто допомагає долати терор! Слава Україні!».

Раніше Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. 

Також президент України відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

 

Теги: міністр війна українці Володимир Зеленський Холодний Яр Запорізька область втрати президент Офіс президента

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