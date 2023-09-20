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У Франції співробітники Apple Store оголосили страйк у день початку продажів iPhone 15

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Франції співробітники Apple Store оголосили страйк у день початку продажів iPhone 15
Протести триватимуть два дні
фото: Midjourney

Учасники протестів вимагають вимагає підвищення заробітної плати на 7%

У день старту продажу нового iPhone 15 у Франції, 22 вересня, працівники Apple Store страйкуватимуть.  Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у рамках щорічних переговорів щодо заробітної плати група профспілок, до якої входять CGT, Unsa, CFDT і CFTC, вимагає підвищення заробітної плати на 7% для всіх працівників, щоб компенсувати інфляцію.

У заяві профспілок йдеться, що компанія не погодилась на їхні умови. Натомість Apple France запропонувала збільшити зарплату на 4,5%.

Додається, що страйк буде проходити в різних формах у 20 магазинах Apple у Франції, деякі співробітники припинять роботу лише на одну годину. Очікується, що в п'ятницю відбудеться демонстрація перед будівлею Паризької опери, повідомили профспілки.

Нагадаємо, 12 вересня, пройшла осіння презентація новинок компанії Apple. У центрі уваги нова лінійка смартфонів iPhone 15, що відрізняються від попередніх моделей не тільки більш витонченим дизайном, а й вмістом.

Читайте також: Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії 
 
Теги: Apple страйк Франція

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