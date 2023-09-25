Одна з країн Європи вирішила повністю відмовитись від вугілля

Франція однією з перших країн Євросоюзу відмовиться від вугілля

Франція має намір опинитися серед перших країн Євросоюзу, які повністю відмовилися від вироблення електроенергії за допомогою вугілля, заявив французький лідер Емманюель Макрон. Про це пише Ouest France.

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«Наступного року ми інвестуємо 40 млрд євро на перехід на нові джерела енергії. Також нам потрібно відмовитися від вугілля, як від найбільш шкідливого для екології енергоресурсу. До 2027 року ми маємо намір повністю переобладнати дві вугільні електростанції, що залишаються у нас, для роботи з біомасою», – сказав президент в інтерв'ю телеканалу TF-1.

Макрон також закликав активізувати роботу над виробництвом у Франції електромобілів та необхідних для них батарей.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон назвав енергетичну політику Німеччини історичною помилкою, пише видання Bild. Французький президент різко розкритикував політику Німеччини, спрямовану проти атомної енергетики.

У той же час німецькій владі доводиться рекордними темпами імпортувати атомну енергію, оскільки ресурсів із відновлюваних джерел не вистачає для задоволення всіх потреб країни.

Берлін і Париж не перший день сперечаються щодо реформи європейського ринку електроенергії. Макрон проголошує «ренесанс атомної енергетики» і хоче інвестувати у цю сферу значні кошти, тоді як уряд Німеччини послідовно закриває атомні станції на території країни – остання припинила роботу у квітні цього року.

Раніше стало відомо, що Франція припиняє військову співпрацю з Нігером, а також відкликає свого посла. Про це заявив президент країни Емманюель Макрон.