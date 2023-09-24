Франція припиняє військову співпрацю з Нігером і відкликає свого посла

Президент Франції Макрон відкликає посла з Нігеру і зупиняє з державою військову співпрацю

Французькі солдати покинуть територію Нігеру до кінця року

Франція припиняє військову співпрацю з Нігером, а також відкликає свого посла. Про це заявив президент країни Емманюель Макрон.

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«На прохання Нігеру, Буркіна-Фасо та Малі ми перебували на їхній території для боротьби з тероризмом. Ці країни постраждали від державних переворотів. Сьогодні вдень я зустрівся з президентом (Нігеру Мохамедом – «Главком») Базумом, який зараз перебуває під вартою, оскільки проводив масштабні реформи», – заявив він.

Макрон додав, що французькі солдати покинуть Нігер до кінця року.

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«Франція вирішила відкликати свого посла і припинити військову співпрацю з Нігером», – додав президент Франції.

Раніше повідомлялося, що заколотники, що прийшли до влади в Нігері, позбавили посла Франції дипломатичної недоторканності. Рішення було ухвалено після того, як глава дипмісії проігнорував вимогу з'явитися до МЗС. До цього посол відмовився розпочинати переговори з представниками нового керівництва країни. У відповідь лідери бунтівних сил дали йому дві доби на те, щоб залишити Нігер. Аналогічний ультиматум висунули і німецькому послу. Йому дали 48 годин на те, щоб виїхати із західноафриканської республіки.

Лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років. Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума. А сам Президент Нігеру, якого після держеперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.