Україна розпочинає експорт оборонних технологій. Зеленський розкрив перші подробиці

Президент: «Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в інших країнах зброю для нас і для них»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна переходить до нового етапу розвитку оборонної промисловості – початку експорту військових технологій. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні. І ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що українські оборонні технології не передаватимуться РФ та країнам, які їй симпатизують. Також він підкреслив, що під час війни першочерговим завданням залишається забезпечення всім необхідним Збройних Сил України.

Зокрема, президент повідомив, з якими ведуться переговори щодо відкриття оборонного виробництва: «Данія – номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором».

Як повідомлялося, Міністерство оборони Україні підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи протиповітряної оборони Iris-T.

Нагадаємо, що Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.