Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна розпочинає експорт оборонних технологій. Зеленський розкрив перші подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна розпочинає експорт оборонних технологій. Зеленський розкрив перші подробиці
Зеленський повідомив, з якими країнами ведуться переговори щодо відкриття оборонного виробництва
фото: Офіс президента

Президент: «Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в інших країнах зброю для нас і для них»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна переходить до нового етапу розвитку оборонної промисловості – початку експорту військових технологій. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні. І ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що українські оборонні технології не передаватимуться РФ та країнам, які їй симпатизують. Також він підкреслив, що під час війни першочерговим завданням залишається забезпечення всім необхідним Збройних Сил України.

Зокрема, президент повідомив, з якими ведуться переговори щодо відкриття оборонного виробництва: «Данія – номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором».

Як повідомлялося, Міністерство оборони Україні підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи протиповітряної оборони Iris-T.

Нагадаємо, що Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Далекобійне озброєння українського виробництва може зіграти ключову роль у війні Росії проти України
Далекобійна українська зброя – це чітка та ефективна гарантія безпеки країни
10 червня, 11:38
Туреччина виступає за продовження переговорів у Стамбулі
Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів
31 травня, 01:49
Президент повідомив, до чого готується Росія на фронті
Президент повідомив, до чого готується Росія на фронті
28 травня, 10:00
Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла, вважає президент
Зеленський пояснив, чому Курська операція і досі триває
31 травня, 20:47
Українські посадовці говорили з американцями про оборонну підтримку та санкції проти Росії
Українська делегація доповіла Зеленському про результати візиту до США
6 червня, 20:56
Упродовж великої війни понад 113 тис. військових отримали державні нагороди
Зеленський відзначив захисників державними нагородами
13 червня, 20:52
Кравченко був головою Київської ОВА та нині очолює Податкову
Зеленський запропонував кандидатуру нового генпрокурора
16 червня, 11:33
Президент на місці російського удару по багатоповерхівці
Зеленський вшанував памʼять загиблих у Соломʼянському районі Києва
19 червня, 11:44
Зеленський провів Ставку
Зеленський про ситуацію на Сумщині: у росіян наміри абсолютно божевільні
Вчора, 20:40

Політика

Зеленський пояснив, як росіяни використовують обміни полоненими і тілами
Зеленський пояснив, як росіяни використовують обміни полоненими і тілами
Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена
Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена
Як змінилася ситуація за тиждень на фронті. Президент оприлюднив дані Ставки
Як змінилася ситуація за тиждень на фронті. Президент оприлюднив дані Ставки
Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями
Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями
Президент назвав кількість окупантів, які перебувають на території України
Президент назвав кількість окупантів, які перебувають на території України
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путін
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
29K
Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
11K
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
8796
Путін: Україна – наша
8637
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua