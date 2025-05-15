Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дві країни-партнери України розробляють нову далекобійну високоточну зброю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дві країни-партнери України розробляють нову далекобійну високоточну зброю
Німеччина та Британія розробляють нову зброю
фото: Reuters

Деталі щодо термінів реалізації проєкту та бюджету наразі не розголошуються

Уряд Великої Британії оголосив про спільну з Німеччиною розробку нової високоточної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що країни працюють над високоточною далекобійною зброєю з дальністю понад 2000 км. Reuters пише, що проєкт базується на зобов'язаннях, що були взяті у 2024 році.

Тоді обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт, підкреслюючи необхідність для Європи бути здатною захищати себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт довготривалої зброї на зустрічі в Берліні.

Гілі зазначив, що «в більш небезпечному світі НАТО та європейські союзники стоять єдино».

Деталі щодо термінів реалізації проєкту та бюджету наразі не розголошуються.

Очікується, що міністри також обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо придбання Німеччиною британських військових мостів.

Нагадаємо, Німеччина візьме на себе більше відповідальності за оборону Європи, створивши найсильнішу армію в ЄС. Таку заяву зробив канцлер Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі. 

До слова, Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках. 

Читайте також:

Теги: Велика Британія Німеччина зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер: Це потребує часу, але стане надзвичайно важливим кроком у відбудові української економіки
Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною – Стармер
11 травня, 01:29
Німецькі військовополонені на фоні пам'ятнику Богдану Хмельницкому у Києві, 16 серпня 1944 року
Репарації брали… бузком. Що отримала Україна від переможеної Німеччини у 1945 році Історія
9 травня, 14:30
Аліса Вайдель у квітні 2017 року була обрана співголовою партії
Партію «Альтернатива для Німеччини» визнано правоекстремістською: наслідки
2 травня, 13:23
Лондон боїться повторення блекауту у Європі
Урок від Іспанії та Португалії: Британія посилено готується до блекаутів
1 травня, 11:17
Боротьба України проти РФ є боротьбою за мир у Німеччині – Мерц
Боротьба України проти РФ є боротьбою за мир у Німеччині – Мерц
29 квiтня, 06:45
Військове моделювання показало проблеми Британії, якщо атаки відбуватимуться з повітря
«Картина не з приємних»: військовий симулятор змоделював удар РФ по Британії
25 квiтня, 20:00
Британія розглядає можливість направлення військових інструкторів до західних регіонів України
Британія не відправить війська до України – The Times
24 квiтня, 23:43
Оборонна промисловість Німеччини потребує допомоги банків
Німецькі банки відмовилися інвестувати в оборону своєї держави
17 квiтня, 09:55
Британські вчені навчились вирощувати зуби
Вчені вперше виростили зуби людини у лабораторії
15 квiтня, 09:36

Політика

WP: Зеленський хотів скасувати переговори з РФ у Стамбулі. Хто втрутився в процес?
WP: Зеленський хотів скасувати переговори з РФ у Стамбулі. Хто втрутився в процес?
Дві країни-партнери України розробляють нову далекобійну високоточну зброю
Дві країни-партнери України розробляють нову далекобійну високоточну зброю
Президент Бразилії просив Путіна зустрітись з Зеленським у Стамбулі
Президент Бразилії просив Путіна зустрітись з Зеленським у Стамбулі
Сибіга зустрівся з Рубіо в Анталії перед переговорами з РФ
Сибіга зустрівся з Рубіо в Анталії перед переговорами з РФ
Переговори України та Росії в Стамбулі. Стало відомо, чи доєднається Трамп
Переговори України та Росії в Стамбулі. Стало відомо, чи доєднається Трамп
Рубіо прибув до Туреччини перед переговорами України та РФ
Рубіо прибув до Туреччини перед переговорами України та РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
33K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
33K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
32K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
28K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua