Дві країни-партнери України розробляють нову далекобійну високоточну зброю

Деталі щодо термінів реалізації проєкту та бюджету наразі не розголошуються

Уряд Великої Британії оголосив про спільну з Німеччиною розробку нової високоточної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що країни працюють над високоточною далекобійною зброєю з дальністю понад 2000 км. Reuters пише, що проєкт базується на зобов'язаннях, що були взяті у 2024 році.

Тоді обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт, підкреслюючи необхідність для Європи бути здатною захищати себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт довготривалої зброї на зустрічі в Берліні.

Гілі зазначив, що «в більш небезпечному світі НАТО та європейські союзники стоять єдино».

Деталі щодо термінів реалізації проєкту та бюджету наразі не розголошуються.

Очікується, що міністри також обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо придбання Німеччиною британських військових мостів.

Нагадаємо, Німеччина візьме на себе більше відповідальності за оборону Європи, створивши найсильнішу армію в ЄС. Таку заяву зробив канцлер Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі.

До слова, Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках.