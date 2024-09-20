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Був невиправним оптимістом та досвідченим водієм. Згадаймо Юрія Булигу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Був невиправним оптимістом та досвідченим водієм. Згадаймо Юрія Булигу
Юрій Булига був призваний на службу 27 травня 2022 року
колаж: glavcom.ua

Юрій Булига був був командиром відділення стрілецького взводу, захищав незалежність нашої країни на Харківському напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Булигу. 

5 вересня 2022 року під час бойового завдання у селі Борщова на Харківщині обірвалося життя Булиги Юрія Олександровича. Про непоправну втрату повідомила компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг», де чоловік до повномасштабної війни працював водієм, та Новгородківська селищна територіальна громада

Юрій Булига народився 14 квітня 1977 року та проживав у Новгородці, навчався в середній школі № 1, ПТУ № 36 та працював на місцевих підприємствах.

Останнім часом Юрій Булига разом з дружиною та сином проживав у Кривому Розі, де працював у компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» водієм автотранспортних засобів у кар’єрі. 

Юрій Булига був призваний на службу 27 травня 2022 року. Він був командиром відділення стрілецького взводу стрілецької роти, захищав незалежність нашої країни на Харківському напрямку. Захисник України отримав від побратимів позивний «Белаз», оскільки на такій машині працював перед призовом. 

Юрій Булига отримав від побратимів позивний «Белаз», оскільки на такій машині працював перед призовом на війну
Юрій Булига отримав від побратимів позивний «Белаз», оскільки на такій машині працював перед призовом на війну
фото: Новгородківська селищна територіальна громада

Колеги по «АрселорМіттал Кривий Ріг» згадують Юрія Булигу невиправним оптимістом, відповідальним та досвідченим водієм.

«Юрій любив свою роботу, свою машину знав до гвинтика, завжди міг дати не лише слушну пораду, а й одразу поспішав на допомогу сам, – говорить Віталій Сапіга, водій гірничотранспортного цеху ГД. – Ми були колегами по роботі й сусідами по гаражу, так от більш сімейної людини годі й було пошукати. Він мав змогу не піти на фронт, але нашу країну він сприймав як власну родину. Тому не стати на її захист просто не міг. До останнього, навіть з фронту він телефонував й запевняв, що все у нього добре. На жаль, ми його втратили. Ця війна забирає найкращих, але ми пам’ятатимемо про наших героїв завжди».

5 вересня 2022 року під час бойового завдання у селі Борщова на Харківщині життя Юрія Булиги обірвалося. Захисникові було 45 років.

Життя Юрія Булиги обірвалося 5 вересня 2022 року під час бойового завдання у селі Борщова на Харківщині
Життя Юрія Булиги обірвалося 5 вересня 2022 року під час бойового завдання у селі Борщова на Харківщині
фото з відкритих джерел

Прощання з воїном Збройних сил України Булигою Юрієм Олександровичем відбулося 17 вересня 2022 року на Алеї Слави Краматорівського кладовища міста Кривий Ріг.

Без батька та чоловіка залишилися дружина та син захисника.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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