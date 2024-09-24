Зеленський найближчим часом декілька разів зустрінеться з Байденом

Головна мета візиту Зеленського до США – передати Байдену і кандидатам у президенти США план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Речник Зеленського зазначив, що головна мета візиту українського президента до США – передати Байдену і кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс план перемоги України.

«Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів», – додав він.

За словами Никифорова, наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН. Контакти відбуваються на всіх рівнях.

Також речник президента нагадав, що президент Зеленський зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона проходила у форматі тет-а-тет, навіть без перекладачів. Тому детальної інформації про їхню зустріч немає.

При цьому сьогодні Зеленський провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Обговорювалося питання щодо відновлення України. Також український лідер мав зустріч з главою датського уряду Метте Фредеріксен, вони обговорювали інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир».

Під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.