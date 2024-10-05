Як волонтери і поліція рятують дітей з лінії фронту (фото)

Курахівські поліцейські із групи Білих Янголів реєструють дані родини з дітьми перед їх виїздом евакуаційним бусом до Дніпра

Кореспондентка «Главкома» з'ясувала, що деякі батьки під час евакуації переконували поліцейських, що діти вже виїхали, у той час, як ті ховались якомога далі від дому

У Курахівській громаді, яка розташована на відтинку фронту поміж Покровськом і Вугледаром, відбувається евакуація цивільного населення. Від початку вересня російські обстріли громади значно посилились і можуть повторюватись по кілька разів на день. Про це повідомила кореспондентка «Главкома», яка протягом кількох днів супроводжувала курахівських поліцейських під час евакуаційних виїздів.

Як розповідають співробітники поліції Курахового, завдання евакуювати дітей у громаді було поставлене з середини серпня цього року. Уже тоді стало зрозуміло, що російський наступ на Покровськ загрожує і цій громаді.

фото: Катерина Прищепа

Як з'ясувала кореспондентка, деякі із батьків під час евакуації переконували поліцейських, що діти вже виїхали, у той час, як ті ховались якомога далі від дому, або у сусідів.

«В основному про дітей мені повідомляють небайдужі люди, оскільки довіряють мені, або надходить повідомлення зі школи, що хтось із дітей не вийшов на навчання. Після цього ми проводимо перевірки, встановлюємо коло спілкування родини та знаходимо дітей», – розповідає поліцейський офіцер громади Костянтин Туницький.

Евакуація мешканців сірої зони відбувається силами небайдужих фото: Катерина Прищепа

Як відбувається евакуація дітей з лінії фронту детальніше читайте у матеріалі «Главком» «Діти на лінії фронту. Порятунок проти волі батьків».