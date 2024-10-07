Запобіжний захід голові Хмельницького МСЕК та бомбардування Херсона. Головне за 7 жовтня

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі

Окупанти вдарили по Херсону авіабомбами, суд обрав запобіжний захід голові Хмельницького МСЕК, розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов». «Главком» склав добірку новин 7 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти вдарили по Херсону авіабомбами

Сьогодні, 7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби. Внаслідок атаки ворога на цей час відомо про 20 поранених, серед яких – маленькі діти. Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.

Суд обрав запобіжний захід голові Хмельницького МСЕК

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі.

Крупу відправлено під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн 1528 грн.

Раніше стало відомо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Ексголова Конституційного суду отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому колові Конституційного Суду України, співробітнику Державної прикордонної служби України та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні. За даними ДБР, їх підозрюють в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Попри те, що ДБР не називає прізвище підозрювано колишнього голови КСУ, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про ексголову КСУ Олександра Тупицького.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатись їхніми послугами. Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання.

Розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов»

Українська розвідка вивела з ладу ще один російський корабель – тральник балтійського флоту «Олександр Обухов». За даними розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. Однак він зазнав важких пошкоджень – через появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода.

Тральник у липні проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург. Варто нагадати, що це вже не перший виведений з ладу російський тральник – у квітні 2024-го внаслідок операції розвідки «Рибалка» було виведено з ладу ракетний катер «Серпухов».

Американські вчені отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини

У 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

Віктор Амброс та Гері Равкан – американські біологи, які відкрили молекули мікроРНК, що регулюють роботу генів. У 1993 році вони оприлюднили висновки стосовно нового рівня регуляції генів, який важливий для багатоклітинних організмів, зокрема й для людини.