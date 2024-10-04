До Росії вивезено 700 тис. дітей? Естонія закликає ПАРЄ скласти план порятунку

«За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії», – зазначила посадовиця Естонії

Кадрі Талі: «Якби в Естонії діти зникли в тих же пропорціях, цілий народ був би стертий з лиця землі»

Керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. Про це повідомляє ERR.

«За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

Представниця Естонії зазначила, що війна Росії проти України призвела до масштабних викрадень та примусового переселення людей, особливо дітей. Йдеться про кризу, яка потребує негайного реагування.

«Те, що дітей насильно вивозять за межі батьківщини і подалі від їхніх сімей – не просто злочин. Наслідки від русифікації будуть незворотні», – наголосила керівник делегації Естонії.

Талі назвала те, що відбувається, геноцидом і провела паралелі з історією Естонії, пославшись на досвід своєї сім'ї.

«Якби в Естонії діти зникли в тих же пропорціях, цілий народ був би стертий з лиця землі», – наголосила вона. Посадовиця закликала міжнародну громадськість негайно вжити рішучих заходів.

Нагадаємо, влада Естонії розглядає можливість відправлення військовослужбовців на захід України. Про це повідомив радіостанції Polskie Radio міністр оборони балтійської країни Ганно Певкур. Він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну. За його словами, передбачається, що вони виконуватимуть небойові завдання.

До слова, міністр оборони Естонії хоче використати військову допомогу Україні для підйому оборонної промисловості його країни. За словами міністра оборони Естонії Ганно Певкура, Естонія має намір реструктурувати військову допомогу, що надається Україні, з таким розрахунком, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств.