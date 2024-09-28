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Китай постачає РФ безпілотники для випробувань в Україні? The Times оприлюднила докази

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Китай постачає РФ безпілотники для випробувань в Україні? The Times оприлюднила докази
Китайська компанія постачає Росії дрони
фото: depositphotos (ілюстративне)

«Китай став вирішальним фактором, що сприяє російській війні в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості», – НАТО

Союзники України отримали новий звіт, який підтверджує, що китайська компанія постачає Росії спеціалізовані військові безпілотники для випробувань в Україні. Про це повідомляє The Times.

Як зазначає газета із посиланням на одного із західних чиновників, угоду про постачання було укладено ще 2023 року. Хоча назву компанії не розголошено, урядовець заявив, що є очевидні докази того, що китайські підприємства передають Росії летальну зброю для використання в Україні.

«Хоча китайський уряд може цього й не визнавати, йому буде важко приховати свою зростаючу підтримку», – сказав неназваний чиновник.

НАТО занепокоєнні цією ситуацією і союзники ведуть консультації з цього приводу.

«Китай став вирішальним фактором, що сприяє російській війні в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Китайський уряд несе відповідальність за те, щоб його компанії не надавали летальну допомогу Росії. Китай не може продовжувати підживлювати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію», – зазначили в Альянсі.

Нагадаємо, що США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки. Це може торкнутися японської компанії Tokyo Electron та нідерландської фірми ASML, які виготовляють обладнання для виготовлення чипів у КНР.

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Теги: Китай росія безпілотник Україна війна

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