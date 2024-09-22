Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення – The Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення – The Times
Союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію
фото з відкритих джерел

На Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників

Президент України Володимир Зеленський збирається представити свій план перемоги у Вашингтоні. У США вже заявили, що ознайомилися з деякими загальними контурами плану і вважають його практичним. Однак, як пише The Times, погляди на перемогу в Києва і Заходу можуть різнитися, і незрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано.

За словами автора статті Марка Галеотті, на Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників. Як зазначив у розмові з Галеотті німецький дипломат, «не знаю, чи принесе він перемогу над росіянами, але, ймовірно, він призначений, як і все інше, для того, щоб змусити нас залишатися в строю».

Водночас, пише Галеотті, на Заході спостерігається значна «втома від України» і зростає відчуття, що настав час закінчити конфлікт, навіть якщо це означає встановлення «потворного миру». При цьому, зазначає оглядач, у західних союзників немає єдиної думки, як має завершитися війна.

«Замість того, щоб розв'язати ці протиріччя, Захід прикривається порожньою мантрою про те, що рішення має ухвалювати сама Україна. Не бажаючи безпосередньо вирішувати свої розбіжності з приводу того, як має закінчитися цей конфлікт, Захід так і не дійшов згоди щодо кількох ключових дилем», – зазначає він.

При цьому, йдеться у статті, навіть найвідвертіші союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію.

«Навіть визнаний яструб України з польського аналітичного центру зізнався мені: «Кордони України часто зміщувалися з плином часу; справжня боротьба зараз полягає в тому, щоб у майбутньому [кордони] України зміщувалися якомога менше», – пише автор статті.

Неприємним наслідком цього є те, пише Галеотті, що якщо Україна й надалі відмовлятиметься визнавати будь-які територіальні втрати, то конфлікт перетвориться на вічну війну.

«Після певного моменту настане виснаження, і військовий конфлікт коливатиметься між епізодами жорстоких боїв і тимчасовими перемир'ями, але вона не закінчиться», – зазначає він.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна втрати конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
24 серпня, 16:11
Кабінет Міністрів припинив дію угоди від 1998 року між Україною та Росією
Україна розірвала угоду з РФ про лінію засекреченого телефонного звʼязку
30 серпня, 18:55
Міністр оборони Великої Британії Гілі обіцяє подальшу підтримку України
Наступ ЗСУ на Курщині загнав Путіна у глухий кут – міністр оборони Британії Гілі
6 вересня, 12:50
Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 вересня, 08:07
Український легіон у Польщі поки так і не запрацював
Український легіон досі діє поки на папері? Польща розповіла, що заважає
10 вересня, 14:48
Окупанти планують проводити наступальні дії у Харківській області
Росія перекинула нові резерви у Харківську область
10 вересня, 16:41
Навколо буса зібрався натовп перехожих, які вимагали відпустити військовозобов’язаних
У Франківську батько зупинив бус ТЦК і допоміг сину втекти: деталі скандалу
10 вересня, 19:23
Зеленський присвоїв почесні звання акторам та режисерам
Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
14 вересня, 15:08
Bild поширив інформацію, яку Офіс президента спростовує
«Україна проти будь-якої заморозки війни». Офіс президента спростовував інформацію Bild
15 вересня, 12:49

Події в Україні

Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення – The Times
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення – The Times
У справі вбивства Ірини Фаріон з’явилися нові докази
У справі вбивства Ірини Фаріон з’явилися нові докази
На війні загинув син українських поетів
На війні загинув син українських поетів
На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі
На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу
Росія вдарила авіабомбами по Харкову: Зеленський відреагував
Росія вдарила авіабомбами по Харкову: Зеленський відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
54K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
24K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
17K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6533
Ювілей фестивалю «Червона рута». Що сталося з зірками, які запалали 35 років тому

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua