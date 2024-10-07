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Ранкова атака РФ: ще в одному районі столиці виявлено уламки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ранкова атака РФ: ще в одному районі столиці виявлено уламки
фото ілюстративне

Фахівці вже працюють на місці

Хвостову частину ракети виявили в лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці. Загалом, уламки вже зафіксували в чотирьох районах Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Уламки ракети (хвостову частину) після ранкової атаки виявили також в лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці. Фахівці вже працюють на місці», – написав міський голова.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 жовтня, у  Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту.  Мер міста Віталій Кличко уточнив, що уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі.

Згодом Кличко уточнив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі – в кількох місцях на відкритий простір. «У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському – в одному місці – на тротуар, в іншому –уламок пробив дах службового мікроавтобусу. Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється», – наголосив мер столиці.

Раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ.  «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.   Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. 

Теги: ракета війна росія уламки ракет

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