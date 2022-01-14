Україна та Азербайджан підписали низку угод після зустрічі президентів

Одним з документів закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності держав

За результатами перемовин президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва у Києві підписано Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів. Про це інформує пресслужба Банкової.

Так, глави держав підписали Спільну декларацію президента України та президента Азербайджану, у якій зафіксовано основні домовленості, досягнуті за результатами сьогоднішніх зустрічей. Документ підтверджує готовність сторін до поглиблення стратегічного партнерства, зокрема шляхом реалізації конкретних проєктів у сферах, що становлять обопільний інтерес. Серед іншого, щодо забезпечення миру та стабільності в Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами.

«Ми підписали Спільну декларацію президентів України й Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами», – розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами українсько-азербайджанських перемовин.

За словами глави Української держави, позиції, зафіксовані в документі, свідчать про єдність і близькість поглядів України й Азербайджану щодо багатьох питань і викликів регіонального та глобального вимірів.

Так, у Спільній декларації закріплюються домовленості надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальної цілісності двох держав у їхніх міжнародно визнаних кордонах; прагнення інтенсифікувати двосторонню предметну взаємодію в політико-безпековій, торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній та інших галузях.

Також визначається готовність до активізації співробітництва в питанні протидії гібридним загрозам; йдеться про подальше посилення співпраці у сфері оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проектів; міститься пряма згадка про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи.

Крім того, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук і міністр енергетики Азербайджанської Республіки Парвіз Шахбазов підписали міжурядову Угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів.

Йдеться про співпрацю щодо спрощення процедур при здійсненні імпорту, експорту, транзиту та реекспорту харчових продуктів. З метою гарантування їхньої безпечності передбачається можливість проведення перевірки операторів ринку, які виробляють та здійснюють обіг харчових продуктів.

Ірина Верещук і міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров підписали Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами економіки України та Азербайджану з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі, яким визначається механізм такої взаємодії у двосторонній торгівлі у разі виникнення загроз, пов'язаних з епідеміями та іншими стихійними лихами й антропогенними катастрофами, і терміни його дії.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та Мікаіл Джаббаров підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і міністерством економіки Азербайджанської Республіки щодо співробітництва в аграрній сфері.

Документ сприятиме розвитку співпраці у вирощуванні сільськогосподарських культур та продовольчій безпеці, взаємній правовій допомозі у сфері земельних відносин, ефективному використанню сільгоспземель, інвестуванню в проекти переробки сільськогосподарської сировини, торгівлі добривами тощо.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров, який також є головою наглядової ради Socar, підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством енергетики України, НАК «Нафтогаз України» та міністерством економіки Азербайджанської Республіки і компанією Socar.

Документ створює умови для розширення співпраці в енергетичній сфері та спільної реалізації проєктів на нафтогазовому ринку України, зокрема постачання та транспортування нафти на територію нашої держави, транспортування нафтопродуктів, спільного використання нафтопродуктопроводів, розвідки та видобутку вуглеводнів, будівництва на території України нових нафтопереробних потужностей та реконструкції наявних, постачання природного газу для України, його зберігання в підземних сховищах на території нашої держави тощо.

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та міністерством економіки Азербайджану щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру підписали в. о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський і міністр економіки Азербайджану.

Документ має забезпечити більш тісну співпрацю у сфері земельних відносин, державного землеустрою та державного земельного кадастру в частині надання правової взаємодопомоги в питаннях земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру, а також обмін досвідом, інформацією, надання консультаційних послуг.

Як повідомлялося, Зеленський і Алієв сьогодні зустрілися у Києві.

У середині грудня 2021 року Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч із президентом Азербайджану Алієвим, під час якої було обговорено питання активізації двосторонньої співпраці між країнами.