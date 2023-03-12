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Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян – CNN
Росіяни захопили протитанкові комплекси Javelin
фото з відкритих джерел

РФ направляє здобуту зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроєктувати системи

Західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи залишається на полі бою та потрапляє до росіян. Вони направляють цю зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроєктувати системи. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що за останній рік російські війська кілька разів захоплювали зразки дрібної переносної західної зброї. Зокрема, росіяни захопили протитанкові комплекси Javelin та зенітні комплекси Stinger.

Джерела видання повідомляють, що деякі зразки зброї росіяни передають Ірану для її демонтажу та аналізу. В Москві вважають, що постачаючи Тегерану зразки західної зброї, вони стимулюватимуть Іран надалі допомагати у війні проти України.

Офіційні особи США вважають, що ця проблема не є поширеною чи систематичною. Крім того, українські військові обов’язково інформують західних партнерів, якщо втрачають якісь види озброєння.

Нагадаємо, українські захисники почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км. 

Раніше повідомлялося, що Росія використала проти України нові бомби вагою 1,5 тонни.

Теги: зброя військові озброєння росіяни

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