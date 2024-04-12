Україна веде переговори щодо отримання трьох батарей систем ППО

Рішення про постачання батарей Patriot залежить від Сполучених Штатів

Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Говорячи про переговори щодо посилення української ППО, Кулеба зазначив, що рішення про постачання батарей Patriot залежить від Сполучених Штатів, тому що це американська система.

«Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T», – сказав міністр.

За його словами, якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, передати їх Україні, то це було б питання тижнів і країна б їх отримала.

Нагадаємо, Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке.

Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.