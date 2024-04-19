Зеленський назвав ключові потреби України у війні з Росією

Українській армії необхідно більше далекобійної зброї та авіації для ефективного ведення війни проти РФ

Українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО.

Patriot

«Ми говоримо про це прямо – для оборони нам потрібно ще сім «Патріотів» або аналогічних зенітно-ракетних комплексів, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка», – сказав президент.

Артилерійські снаряди

Також Зеленський нагадав, що вже давно йде розмова про мільйон артилерійських снарядів для України. За його словами, їх треба нарешті доставити на передову.

Далекобійна зброя та авіація

Окрім цього українській армії необхідно більше далекобійної зброї, йдеться про ракети та артилерію. Чим більше такої зброї буде в руках українських солдатів, тим ближче буде мир. Президент нагадав, що Україна потребує авіації. На поточний момент існує винищувальна коаліція, тому Україні необхідна достатня кількість літаків, щоб реально здолати російський повітряний флот.

Рішучість союзників

«І п'яте – швидкість. Цього року нам не терпиться ухвалити рішення. Прошу вас якомога швидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен її елемент», – підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, мало відбутися засідання Ради Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського, де мали обговорити «нагальні потреби у більшій підтримці України».

Як повідомлялося, Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Раніше стало відомо, що Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала Росія.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.