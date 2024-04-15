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ISW: спроба Ірану завдати ударів по Ізраїлю провалилася, але є нюанс

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW: спроба Ірану завдати ударів по Ізраїлю провалилася, але є нюанс
Іран недооцінив величезні переваги Ізраїлю в захисті від ударів
фото: Reuters

Ця атака могла допомогти Ірану визначити сильні та слабкі сторони ізраїльської системи ППО

Іран, завдаючи комбінованого удару по Ізраїлю із тактикою, схожою на російські атаки по Україні, міг сподіватися на більший ефект від нападу. Хоча атака, ймовірно, не призвела до очікуваного результату, іранці винесуть уроки та працюватимуть над тим, щоб з часом покращити свої здібності проривати оборону Ізраїлю. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що «пакет» ударів ракетами та безпілотниками був змодельований Іраном за тими, які російські загарбники неодноразово використовували проти України.

«Атака завдала більш обмежену шкоду, ніж передбачалося, ймовірно, через те, що іранці недооцінили величезні переваги Ізраїлю в захисті від таких ударів порівняно з Україною», – пише ISW.

Зазначається, що удар Ірану складався з приблизно 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Безпілотники були запущені задовго до того, як були запущені балістичні ракети, дуже ймовірно, в очікуванні, що вони досягнуть «вікна» протиповітряної оборони Ізраїлю приблизно в той самий час, що й крилаті ракети та безпілотники.

Такий підхід росіяни неодноразово використовували проти України, пише ISW. Мета такого пакету полягає в тому, щоб повільніші крилаті ракети та безпілотники відволікали й пригнічували протиповітряну оборону, щоб дозволити балістичним ракетам, які набагато важче збити, досягти своїх цілей.

Інститут вивчення війни пояснює, що Іран, ймовірно, не сильно розраховував, що крилаті ракети та дрони вразять цілі, але сподівався, що це зробить значно більший відсоток балістичних ракет. Водночас лише кілька балістичних ракет із загальної кількості випущених (120) пробили ізраїльську протиповітряну оборону та вдарили поблизу військових баз.

Проте, Інститут вивчення війни вважає, що Іран засвоїть уроки з невдалої атаки 13 квітня, які він зможе використати для здійснення більш успішних атак у майбутньому. Ймовірно, напад допоміг Ірану визначити сильні та слабкі сторони ізраїльської системи ППО. Зазначається, що Іран також може поділитися з Росією уроками, які він засвоїв під час цієї атаки.

«Здатність Ірану пробити ізраїльську протиповітряну оборону навіть невеликою кількістю великих балістичних ракет викликає серйозні занепокоєння щодо безпеки Ізраїлю. Російські удари по Україні продемонстрували, що навіть невелика кількість точних ударів по ключових вузлах енергетичної та іншої інфраструктури може призвести до значних наслідків. Ізраїль та його партнери не повинні виходити з цієї успішної оборони з почуттям самовдоволення», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, масовану ракетно-дронову атаку Ірану, Іраку та Ємену Ізраїль зміг відбити завдяки тим засобам, яких катастрофічно не вистачає Україні, а деяких взагалі немає. 99% з 300 ракет і дронів не досягли території країни і були збиті на шляху до цілей.

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Теги: балістичні ракети системи ППО напад Ізраїль

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