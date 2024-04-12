Відновлення Трипільської ТЕС буде «марною справою» – «Центренерго»

Енергетики спроможні відновити Трипільську ТЕС, але це буде «марною справою» без достатньої кількості ракет для ППО

Через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС

Енергетики можуть відновити зруйновану росіянами Трипільську ТЕС, але без належної системи ППО в цьому не має сенсу. Про це розповів голова ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в ефірі програми «Брифінг» української служби «Голосу Америки».

За словами Готи, Трипільська ТЕС, повністю зруйнована внаслідок російської атаки балістичними ракетами 11 квітня, підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн.

«Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м’яко кажучи, марна справа буде», – пояснив Гота.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Гота розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС. Через це, за його словами, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

За словами Готи, схожа ситуація була й під час знищення іншої електростанції на Харківщині 22 березня – ймовірно, йдеться про Зміївську ТЕС.

«Брак ППО в усіх регіонах відіграв рішучу роль», – сказав голова наглядової ради «Центренерго».

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго».

Як стало відомо, російські окупати вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.