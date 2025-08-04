Україна ввела санкції проти флоту РФ і російських музейників

Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року

Президент увів санкції проти 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №579/2025 та №580/2025.

Як пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому», пакет «Викрадачі активів з ТОТ» охоплює 62 фізичних і юридичних осіб, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин, а також капітанів «зернового» тіньового флоту РФ.

За словами Власюка, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя понад 35 тис. тонн української пшениці до Ємену. А «Дніпрорудненський залізорудний комбінат» (ТОТ Запорізької області) створений на базі незаконно експропрійованих активів і веде розробку українських родовищ залізної руди.

Зокрема, президент увів санкції проти 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей, проводять виставки, що прославляють агресію РФ, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у систему РФ.

Наприклад, Юлія Купіна, директор російського етнографічного музею, відкривала виставку «Багатонаціональна Росія» в окупованому Бердянську, до якої включено експонати з українських музеїв. Двоє фігурантів пакета – Артем Сілкін і Галина Алексєєва – балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM). Владислав Власюк наголосив, що їхня присутність там є абсолютно неприпустимою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. «Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив він.