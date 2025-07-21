У Росії великі банки готуються до боргової кризи

Ситуація в 2026 році для фінансових установ РФ буде «нелегкою», бо позичальникам нічим буде повертати борги

У СЗР розповіли про два цікавих моменти, за якими можна дослідити справжній стан справ у банківському секторі країни-агресора

Провідні російські банки, включаючи «Сбербанк» і «ВТБ», з огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років, пише «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗР).

Обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами досяг 1,5 трильйона рублів, тобто приблизно 300 млрд грн., що є найвищим рівнем за останні шість років.

«ВТБ» зазначає, що частка проблемних кредитів уже сягнула 5% і може зрости до 7 % наступного року. Під час щорічних зборів акціонерів очільник «Сбербанку» Герман Греф визнав, що ситуація у 2026 році буде «нелегкою», зважаючи на збільшуваний тиск реструктуризацій.

Водночас констатує СЗР, на тлі офіційних заяв про стабільність, банківська система РФ навпаки демонструє ознаки напруження. Інвестори виводять кошти з короткострокових активів: уперше цього року пайові фонди облігацій випередили грошові фонди за обсягами притоку. Від початку року в ці фонди надійшло понад $2,5 млрд.

Ще один сигнал – зростання фінансового шахрайства. «ВТБ» зафіксував сплеск схем, спрямованих на позичальників, що не здатні обслуговувати борги. Неплатежі охоплюють як роздрібний, так і корпоративний сегменти, підвищуючи ризики банківської кризи.

У відповідь банки активізували внутрішні консультації та нарощують обсяги реструктуризацій. І якщо динаміка збережеться, імовірною є поява вибіркових, за непрозорими критеріями, інструментів підтримки з боку російського регулятора.

Нагадаємо, «Главком» писав, що російська галузь пасажирських авіаперевезень стрімко занепадає через західні санкції, що призвело до подорожчання квитків і зменшення кількості пасажирів.

До слова, у межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank.