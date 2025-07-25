У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (відео)

Петро Андрющенко повідомив, що атаковано Київський район у Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим.

Водночас керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що атаковано Київський район у Донецьку. За його словами, зафіксовано вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

Раніше Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.