У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (відео)
Петро Андрющенко повідомив, що атаковано Київський район у Донецьку
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим.
💥💥Ранок у тимчасово окупованому Донецьку pic.twitter.com/t8p4JlD11o— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 25, 2025
Водночас керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що атаковано Київський район у Донецьку. За його словами, зафіксовано вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктури.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.
Раніше Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.