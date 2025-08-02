Росіяни наблизилися до оточення Покровська – розвідка Британії

Окупанти мають поступові успіхи на північний схід від Покровська

Окупанти мають «поступові успіхи» на північний схід від міста

Російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

У повідомленні відзначили «поступові успіхи» окупантів на північний схід від Покровська, де вони намагаються обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв’язку.

«Росіяни просунулися на захід поблизу автомагістралі H-32, зокрема у напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська», – повідомили у британській розвідці.

Окрім того, російські війська захопили територію на південь від автомагістралі, просуваючись поблизу Миролюбівки.

«Згідно з повідомленнями відкритих джерел від 22 липня 2025 року, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути у південну частину Покровська, після чого українські війська проводили операції з очищення території», – ідеться у звіті.

Нагадаємо, декілька днів тому представники ЗС РФ через Звірове проникли у Покровськ.

«Главком» писав, що у Покровську під час евакуації важкопоранених екіпаж «Білий янгол» потрапив під удар дронів. Внаслідок удару постраждав поліцейський Костянтин Туницький.