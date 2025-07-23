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Москву знову затопило (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Москву знову затопило (відео)
Столицю РФ залила потужна злива
фото: скриншот з відео

У Москві дороги перетворилися на річки

Сильні зливи накрили столицю Росії. Синоптики зафіксували за 22 липня до 82 міліметрів опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У мережі поширюються кадри, на яких «машини та автобуси не їдуть, а пливуть». Зокрема, окремі дороги перетворилися на річки.

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Науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд заявив, що опади, які випали минулого та поточного тижня на Москву, були екстремальними. За словами метеоролога, причина сильних дощів полягає в тому, що влітку конвективні процеси розвинені сильніше, ніж в інші сезони.

Нагадаємо, 21 липня Москву накрила потужна негода: сильна злива з грозою та шквальним вітром до 15 м/с спричинили підтоплення доріг і підземних переходів, паралізували транспорт і затопили автомобілі. Подекуди мешканці міста навіть пересідали на плавзасоби, щоб пересуватися затопленими вулицями.

Теги: росія негода дощ Москва росіяни

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