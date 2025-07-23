Москву знову затопило (відео)

У Москві дороги перетворилися на річки

Сильні зливи накрили столицю Росії. Синоптики зафіксували за 22 липня до 82 міліметрів опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У мережі поширюються кадри, на яких «машини та автобуси не їдуть, а пливуть». Зокрема, окремі дороги перетворилися на річки.

Науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд заявив, що опади, які випали минулого та поточного тижня на Москву, були екстремальними. За словами метеоролога, причина сильних дощів полягає в тому, що влітку конвективні процеси розвинені сильніше, ніж в інші сезони.

Нагадаємо, 21 липня Москву накрила потужна негода: сильна злива з грозою та шквальним вітром до 15 м/с спричинили підтоплення доріг і підземних переходів, паралізували транспорт і затопили автомобілі. Подекуди мешканці міста навіть пересідали на плавзасоби, щоб пересуватися затопленими вулицями.