Нічна атака на Україну: Повітряні сили розкрили деталі

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях

У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну 450-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів і ракет запустили окупанти по Україні:

426 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів;

п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

одну крилату ракету «Іскандер-К»;

14 крилатих ракет Х-101.

Авіаційні втрати ворога станом на 21 липня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника:

200 ударних БпЛА типу Shahed;

переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила);

203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про руйнування та постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.