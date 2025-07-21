Нічна атака на Україну: Повітряні сили розкрили деталі
Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях
У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну 450-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів і ракет запустили окупанти по Україні:
- 426 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів;
- п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
- чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- одну крилату ракету «Іскандер-К»;
- 14 крилатих ракет Х-101.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника:
- 200 ударних БпЛА типу Shahed;
- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила);
- 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).
Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.
Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.
Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про руйнування та постраждалих.
Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.