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    Політика

    «Українці з сумом сприйняли новину». Зеленський прокоментував відставку Джонсона

    Зеленський подякував Джонсону&nbsp;за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені - «Українці з сумом сприйняли новину». Зеленський прокоментував відставку Джонсона
    Зеленський подякував Джонсону за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені
    фото: Володимир Зеленський/Telegram

    «Ми назавжди залишимося справжніми друзями»

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку прем’єр-містра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це глава держави написав в Telegram.

    «Друже Борисе Джонсон, усі українці із сумом сприйняли новину про складення повноважень очільника Консервативної партії. Ми щиро вдячні за рішучу й безкомпромісну допомогу з перших днів війни. Окремо дякую за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені. У нас немає сумнівів, що підтримка Великої Британії збережеться. Ми назавжди залишимося справжніми друзями та міцними союзниками», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

    Джонсон пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну у її боротьбі з російськими загарбниками навіть після його відставки.

    Сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

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    Теги: українці Володимир Зеленський Україна Борис Джонсон
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    «Українці з сумом сприйняли новину». Зеленський прокоментував відставку Джонсона