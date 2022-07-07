Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що говорили

Президент висловив прем’єру подяку за підтримку України

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що у зв’язку з оголошенням Борисом Джонсоном про складення повноважень очільника Консервативної партії президент України висловив прем’єр-міністру щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.

«Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою», – наголосив Зеленський.

Сторони також обговорили поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Окрему увагу приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів.

Нагадаємо, сьогодні Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.