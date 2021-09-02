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    Чи говорив Зеленський з Байденом про олігархів: відповідь Єрмака

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    Конкретних прізвищ не чув, каже Єрмак - Чи говорив Зеленський з Байденом про олігархів: відповідь Єрмака
    Конкретних прізвищ не чув, каже Єрмак
    Фото АР

    Чи звучали імена Коломойського та Фірташа в США – розказав керівник Офісу президента

    Сполучені Штати Америки високо оцінили кроки України у боротьбі з олігархією. Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США. Про це йдеться в інтерв'ю Єрмака для РБК-Україна.

    На питання, чи звучали під час візиту імена Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа, Єрмак відповів, що конкретні прізвища олігархів він не чув, але не виключає, що вони могли звучати під час розмови Зеленського з Байденом.

    «Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед. Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не звучали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час тет-а-тет спілкування між президентами», – сказав він.

    Нагадаємо, Єрмак також сказав, що Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2».

    Нагадаємо, Зеленський вчора запропонував президенту США приєднатися до нормандського формату переговорів про урегулювання конфлікту на Донбасі. До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

    Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

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    Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський Андрій Єрмак
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    Чи говорив Зеленський з Байденом про олігархів: відповідь Єрмака