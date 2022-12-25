Дипломат благає уряд зупинити асиміляцію українських дітей, що виїхали до ФРН

«Німці перехопили ініціативу стосовно наших громадян насамперед дітей»

Асиміляція українських біженців у Німеччині, особливо дітей, створює ризик втрати українцями зв’язків із Батьківщиною. Запобігти цьому можливо через запровадження повноцінної системи дистанційного навчання українських школярів, які вимушено перебувають за кордоном. Таке переконання в інтерв’ю «Главкому» висловив експосол України в Німеччині Андрій Мельник.

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«На жаль, німці перехопили ініціативу стосовно наших громадян насамперед дітей у Німеччині. Ми могли б спробувати переконати уряд ФРН, але все це питання фінансування. Майже 50% нашого бюджету піде у 2023 р. на оборону, бо війна. Це зрозуміло. Освіта та культура, фінансуватимуться слабо. До цих 200 тис. дітей в Німеччині треба нам достукатись, щоб була повноцінна система дистанційного навчання. Це ще не пізно виправити», – зазначив дипломат.

На думку Мельника, необхідно якомога скоріше запустити процес, щоб українські діти в Німеччині бодай частково мали можливість навчатися за українською системою.

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«Провести міжурядові консультації саме з питання шкільництва. Вже пройшов певний час, можна підбити підсумки. Запустити процес, щоб діти мали більш широку пропозицію освіти за українською системою. Для цього потрібна реальна дистанційна школа, а не віртуальна. Це треба створити державі і просити, щоб німці врахували те, що діти мають додаткове навантаження. Це має бути повноцінна дистанційна школа, яка б фінансувалася нашим урядом», – сказав дипломат.

Мельник уточнив, що залучення дітей в український освітній процес не означає, що діти не повинні ходити в німецькі школи, адже в Німеччині закон зобов’язує, щоб діти ходили в школу.

«У них є штрафи, якщо батьки проти. Вони на території ФРН і повинні ці закони виконувати, але з врахуванням специфіки. Бо йдеться про величезну кількість дітей і про те, якщо ці діти вирішать повернутися назад, тоді повернення має бути полегшенням, а не ускладненням», – сказав дипломат.

Нагадаємо, що частина європейських країн повідомила про збільшення українських біженців.