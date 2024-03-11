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Український консул їде до пункту пропуску через блокаду пасажирських автобусів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український консул їде до пункту пропуску через блокаду пасажирських автобусів
Раніше з'явилася інформація, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України
фото з відкритих джерел

Як повідомив посол України в Польщі, консул «проведе необхідні розмови на місці», щоб унеможливити затримки руху пасажирських автобусів

Консул Генерального консульства України в Любліні негайно виїхав на пункт пропуску в Дорогуську. Причиною цьому стало поява інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

«Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту та пасажирських автобусів має обов'язково відбуватися без жодних перешкод» – додав дипломат.

Раніше віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, які прямують до Польщі та назад, пасажирів затримують без пояснення причин.

Нагадаємо, 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. На переговорах Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

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Теги: Польща дипломатія кордон пункт пропуску

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