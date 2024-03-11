Український консул їде до пункту пропуску через блокаду пасажирських автобусів

Раніше з'явилася інформація, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України

Як повідомив посол України в Польщі, консул «проведе необхідні розмови на місці», щоб унеможливити затримки руху пасажирських автобусів

Консул Генерального консульства України в Любліні негайно виїхав на пункт пропуску в Дорогуську. Причиною цьому стало поява інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

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«Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту та пасажирських автобусів має обов'язково відбуватися без жодних перешкод» – додав дипломат.

Раніше віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, які прямують до Польщі та назад, пасажирів затримують без пояснення причин.

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Нагадаємо, 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. На переговорах Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.