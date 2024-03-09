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Протести посиляться. Туск не домовився з фермерами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Протести посиляться. Туск не домовився з фермерами
Остаточного порозуміння між фермерами та урядом немає
фото з відкритих джерел

Про припинення протесту і блокади кордону наразі не йдеться

9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. Про це пише Polsat News.

На переговорах Дональд Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

«Премʼєр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо «Зеленого курсу». А щодо кордону, то сказав, що не закриє», – повідомив один із фермерів Анджей Соботінський.

За його словами, Туск сказав, що допоможе з державних коштів викупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати суму.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.

Водночас організатор протестів фермерів Томаш Обшанський зазначив, що під час переговорів із прем’єр-міністром нічого не було домовлено, а глава уряду «прийшов ні з чим».

Він також заявив, що страйки фермерів продовжаться. Наступний анонсований на 20 березня. 

«Будуть перекриті обласні та районні міста, дороги. Він буде навіть сильнішим, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає державної підтримки, хоча прем’єр-міністр робить усе, що може. Ми пішли ні з чим», – сказав Обшаньскі.

Нагадаємо, наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників. 

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

До слова, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.  Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».

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Теги: Польща аграрії протест Дональд Туск кордон

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