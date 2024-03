Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського

Глава міністерства зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє інтерв'ю Папи Римського Франциска та заявив, що у межах балансу потрібно заохотити президента РФ Володимира Путіна вивести війська з України. Відповідні думки написав у соцмережі X.

How about, for balance, encouraging Putin to have the courage to withdraw his army from Ukraine?

Peace would immediately ensue without the need for negotiations. https://t.co/gWNYSUt79u