Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився про заяву Папи Римського
фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України?», – Сікорський

Глава міністерства зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє інтерв'ю Папи Римського Франциска та заявив, що у межах балансу потрібно заохотити президента РФ Володимира Путіна вивести війська з України. Відповідні думки написав у соцмережі X.

«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів», – написав Сікорський, приєднуючи до свого посту фрагмент інтерв’ю Папи Франциска.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. 

До того ж глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку після слів про «білий прапор» перемовини з Росією заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.

Читайте також: Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
Теги: Папа Римський МЗС Польща Ватикан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився про заяву Папи Римського
Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського
Сьогодні, 15:36
Соцмережі вибухнули мемами про Папу Римського
Папа Римський і білий прапор капітуляції. Мережа відреагувала мемами на інтерв'ю понтифіка
Сьогодні, 14:35
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Україна не повинна капітулювати
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
Сьогодні, 10:30
Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор»
Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
Сьогодні, 09:57
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Слова Папи про «білий прапор» були взяті з вислову, запропонованого інтерв'юером
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Ватикан пояснив його слова
Сьогодні, 01:20
Слово вести переговори – сміливе слово, заявив папа Франциск
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор і розпочати переговори
Вчора, 20:21
1 березня – Всесвітній день молитви
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
1 березня, 00:00
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон «відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям»
Перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби
16 лютого, 08:40

Соціум

У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту «Пулково» вирує масштабна пожежа
У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту «Пулково» вирує масштабна пожежа
П'яний росіянин побив двох жінок, бо йому здалося, що вони розмовляли українською
П'яний росіянин побив двох жінок, бо йому здалося, що вони розмовляли українською
Ієрарх РПЦ під час молебню лякав росіян вторгненням інопланетян
Ієрарх РПЦ під час молебню лякав росіян вторгненням інопланетян
Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського
Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
31K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
24K
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
18K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
18K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
12K
ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови Центру протидії корупції Шабуніна

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua