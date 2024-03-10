Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського

«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України?», – Сікорський

Глава міністерства зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє інтерв'ю Папи Римського Франциска та заявив, що у межах балансу потрібно заохотити президента РФ Володимира Путіна вивести війська з України. Відповідні думки написав у соцмережі X.

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How about, for balance, encouraging Putin to have the courage to withdraw his army from Ukraine?

Peace would immediately ensue without the need for negotiations. https://t.co/gWNYSUt79u — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 10, 2024

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«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів», – написав Сікорський, приєднуючи до свого посту фрагмент інтерв’ю Папи Франциска.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

До того ж глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку після слів про «білий прапор» перемовини з Росією заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.