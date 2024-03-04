Блокада кордону: Шмигаль назвав причину бід польських фермерів

Денис Шмигаль: «Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти»

90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигал під час пресконференції.

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«Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами», – сказав він.

За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі 5 кроків, аби вирішити питання блокади, польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.

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Шмигаль висловив сподівання, що «польські аграрії розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії і Білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі, зокрема».

Як повідомлялося, польські фермери вирішили почати блокаду також на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Литвою у межах своїх протестів.

Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.