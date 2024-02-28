Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами
Юлія Навальна звернулася до європейських депутатів із проханням не карати звичайних росіян, тих, хто не підтримує режим Путіна, а навпаки, співпрацювати з ними
фото: скріншот відео

Дружина політика впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом

Дружина лідера російської опозиції Олексія Навального Юлія Навальна виступила сьогодні, 28 лютого, у Європейському парламенті. Вона розповіла про те, яким тортурам піддавався її чоловік у в'язниці та як треба боротися із режимом Путіна. Про це повідомляє видання «Медуза».

На початку своєї промови Навальна пригадала події 2020-2021 років, коли Олексій Навальний був отруєний, а також розповіла, як важко було забрати тіло чоловіка з колонії та організувати похорони

«Похорони відбудуться післязавтра, але я не впевнена, що вони пройдуть мирно. Чи не приїде поліція арештовувати тих, хто прийшов попрощатися з Олексієм», – підкреслила Навальна.

Дружина політика зауважила, що виступає перед європейськими політиками, адже впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом.

Також Навальна наголосила, що вже два роки триває повномасштабна війна Росії проти України, і, на її думку, хоч і було використано багато зброї, санкцій, витрачено багато грошей, проте Путін не буде зупинятися.

Для боротьби з путінським режимом, наголосила Навальна, потрібно застосовувати новаторські методи, як це робив її чоловік.

«Путін – кривавий монстр, ватажок організованого злочинного угруповання. Дипломатія може не допогти. Потрібно боротися з тими, хто допомагає Путіну, проводити розслідування та виявляти їх, не давати їм оминати санкції. Розкривати грошові махінації», – підкреслила дружина опозиціонера.

Навальна наголосила, що Володимир Путін має відповісти за те, що він зробив із Росією, Україною та Олексієм Навальним.

Наприкінці промови Юлія Навальна звернулася до європейських депутатів із проханням не карати звичайних росіян, тих, хто не підтримує режим Путіна, а навпаки, співпрацювати з ними.

Нагадаємо, дружина Навального закликала росіян боротися проти війни. Дружина опозиціонера Олексія Навального повідомила, що продовжуватиме його справу.

Стало відомо, що Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального.

Читайте також: 

Теги: дипломатія дружина чоловік поліція Олексій Навальний розслідування політика путін війна Європарламент санкції диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіянка Анжела Бладцева вподобала допис з військовою символікою «Z»
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну
5 лютого, 17:34
Безпекова угода між Україною та Німеччиною, смерть Навального. Головне за 16 лютого
Безпекова угода між Україною та Німеччиною, смерть Навального. Головне за 16 лютого
16 лютого, 21:00
Російська авіація в районі Авдіївки вдарила по своїх позиціях – «Атеш»
Російська авіація в районі Авдіївки вдарила по своїх позиціях – «Атеш»
18 лютого, 03:45
Антоніо Таяні зазначив, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією «означає Третю світову»
Глава МЗС Італії повідомив, коли Україна зможе стати членом ЄС та НАТО
19 лютого, 01:20
Безгін вважає, що зупинка транспорту під час повітряної тривоги має вигляд «скидання відповідальності»
Чому в столиці під час тривоги зупиняється транспорт? Проблемою перейнявся парламент
Вчора, 21:03
Плахута звільняв від російських загарбників міста і села Донецької, Луганської областей, виганяв окупантів з Харківщини
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту
22 лютого, 09:00
США, Південна Корея та Японія обговорили питання посилення боротьби із Росією
США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії
22 лютого, 11:26
Південна Корея вирішила взяти під особливий контроль експорт до країни-агресора
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
26 лютого, 11:02
Ріші Сунак виступає за швидку конфіскацію активів країни-агресора
Конфіскація заморожених активів Росії: Ріші Сунак зробив сміливу заяву
26 лютого, 08:48

Політика

Затримання українського журналіста на кордоні. Поліція Польщі розповіла деталі
Затримання українського журналіста на кордоні. Поліція Польщі розповіла деталі
Депутати невизнаного Придністров'я покликали Путіна. Але не лише його
Депутати невизнаного Придністров'я покликали Путіна. Але не лише його
Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами
Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами
Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ
Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Dita
Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Dita

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
26K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
12K
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
11K
Помер останній глава радянського уряду
8873
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок
4101
Чому в столиці під час тривоги зупиняється транспорт? Проблемою перейнявся парламент

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua