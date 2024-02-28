Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами

Юлія Навальна звернулася до європейських депутатів із проханням не карати звичайних росіян, тих, хто не підтримує режим Путіна, а навпаки, співпрацювати з ними

Дружина політика впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом

Дружина лідера російської опозиції Олексія Навального Юлія Навальна виступила сьогодні, 28 лютого, у Європейському парламенті. Вона розповіла про те, яким тортурам піддавався її чоловік у в'язниці та як треба боротися із режимом Путіна. Про це повідомляє видання «Медуза».

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На початку своєї промови Навальна пригадала події 2020-2021 років, коли Олексій Навальний був отруєний, а також розповіла, як важко було забрати тіло чоловіка з колонії та організувати похорони

«Похорони відбудуться післязавтра, але я не впевнена, що вони пройдуть мирно. Чи не приїде поліція арештовувати тих, хто прийшов попрощатися з Олексієм», – підкреслила Навальна.

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Дружина політика зауважила, що виступає перед європейськими політиками, адже впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом.

Також Навальна наголосила, що вже два роки триває повномасштабна війна Росії проти України, і, на її думку, хоч і було використано багато зброї, санкцій, витрачено багато грошей, проте Путін не буде зупинятися.

Для боротьби з путінським режимом, наголосила Навальна, потрібно застосовувати новаторські методи, як це робив її чоловік.

«Путін – кривавий монстр, ватажок організованого злочинного угруповання. Дипломатія може не допогти. Потрібно боротися з тими, хто допомагає Путіну, проводити розслідування та виявляти їх, не давати їм оминати санкції. Розкривати грошові махінації», – підкреслила дружина опозиціонера.

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Навальна наголосила, що Володимир Путін має відповісти за те, що він зробив із Росією, Україною та Олексієм Навальним.

Наприкінці промови Юлія Навальна звернулася до європейських депутатів із проханням не карати звичайних росіян, тих, хто не підтримує режим Путіна, а навпаки, співпрацювати з ними.

Нагадаємо, дружина Навального закликала росіян боротися проти війни. Дружина опозиціонера Олексія Навального повідомила, що продовжуватиме його справу.

Стало відомо, що Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального.