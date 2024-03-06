Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів

За словами торгпреда України, Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС низки товарів

Уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії. Про це в коментарі Financial Times сказав торговий представник України Тарас Качка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Качка зазначив, що Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС яєць, м’яса птиці і цукру та дозволити окремим країнам закрити ринки для українських зернових, за винятком ввезення для транзиту.

«Можливо, для перехідного періоду такий скоординований підхід до товарообігу між Україною і ЄС – це те, що потрібно усім нам… Але щодо пшениці – проблему для польських фермерів створює не Україна, а Росія», – зауважив торгпред.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Качка висловив очікування, що країни ЄС заборонять імпорт російської сільськогосподарської продукції.

Тарас Качка також зауважив, що Росія однозначно причетна до провокативних інцидентів на польсько-українському кордоні з розсипанням українського зерна.

Торгпред нагадав, що Україна погодилася переспрямувати експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через чорноморські порти, замість шляху суходолом через західний кордон, щоб знизити рівень напруги.

«Ми добровільно погодилися з припиненням експорту кукурудзи до усіх п’яти сусідніх країн-членів ЄС. Попри це, ми встановили новий експортний рекорд – 15 млн тонн за 2023 календарний рік. Тож в інших країнах є великий попит. Україна заповнила нестачу у виробництві в ЄС», – зазначив торгпред.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.

Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська». Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.

Як повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.