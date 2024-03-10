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Провладна партія Польщі анонсувала масштабну акцію протесту на підтримку фермерів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Провладна партія Польщі анонсувала масштабну акцію протесту на підтримку фермерів
Масштабна акція протесту у столиці Польщі запланована на 18 травня
фото: Nataliya Volosatska/RFE/RL

Качинський наголосив, що протестам не завадить ухвалення резолюції про Зелений курс та ембарго на українське зерно

Польська правляча партія «Право і справедливість» планує на 18 травня масштабну акцію протесту у Варшаві, щоб підтримати фермерів. Про це заявив її лідер Ярослав Качинський пише видання Polsat News.

«Ми запланували великий марш у Варшаві на 18 травня», – підкреслив він.

За словами Качинського, цією акцією вони хочуть змусити Сейм Польщі ухвалити резолюцію про Зелений курс та ембарго на українське зерно. Він зазначив, що демонстрація відбудеться, навіть якщо ці вимоги до того часу вже буде виконано.

Нагадаємо, 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. На переговорах Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

До слова, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.  Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».

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Теги: зерно Польща протест Варшава

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