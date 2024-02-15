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Зеленський поінформував щодо ситуації на кордоні з Польщею

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський поінформував щодо ситуації на кордоні з Польщею
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею та доручив прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

«Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас», – заявив очільник України.

Зокрема Зеленський провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху.

«Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди», – розповів президент.

Також очільник України провів зустріч із представниками українського бізнесу.

«Рада, яка була нещодавно створена, – Рада з підтримки підприємництва в умовах війни. Ми обговорили чіткі речі – те, що може дати більше впевненості бізнесу й державі. Ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні й збереженні якнайбільшої кількості робочих місць», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив про перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», а згодом – Верховній Раді та Кабінету Міністрів.

«Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати «білий» бізнес та отримати, відповідно, більше податків. Додати більше ефективності Бюро економічної безпеки. Таких завдань вистачає. І всі державні інституції в підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові межі для рішень теж уже окреслені», – розповів він.

Президент подякував усім нашим захисникам неба. Чергову російську ракетну атаку вдалося відбити. Всього було застосовано понад 20 ракет різних типів, і значну частину знищено.

«Я дякую всім воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному й кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕБ. І скоро додамо ще сили нашому захисту від російського терору», – сказав глава держави.

Також Зеленський розповів про доповідь головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

«Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів», – зазначив Зеленський.

Водночас очільник України підписав сьогодні й кілька указів про нові заміни в Силах оборони України.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Теги: Польща ворог президент Авдіївка Володимир Зеленський українці зерно бізнес

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