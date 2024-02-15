Зеленський поінформував щодо ситуації на кордоні з Польщею

Зеленський: «Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею та доручив прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

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«Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас», – заявив очільник України.

Зокрема Зеленський провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху.

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«Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди», – розповів президент.

Також очільник України провів зустріч із представниками українського бізнесу.

«Рада, яка була нещодавно створена, – Рада з підтримки підприємництва в умовах війни. Ми обговорили чіткі речі – те, що може дати більше впевненості бізнесу й державі. Ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні й збереженні якнайбільшої кількості робочих місць», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив про перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», а згодом – Верховній Раді та Кабінету Міністрів.

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«Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати «білий» бізнес та отримати, відповідно, більше податків. Додати більше ефективності Бюро економічної безпеки. Таких завдань вистачає. І всі державні інституції в підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові межі для рішень теж уже окреслені», – розповів він.

Президент подякував усім нашим захисникам неба. Чергову російську ракетну атаку вдалося відбити. Всього було застосовано понад 20 ракет різних типів, і значну частину знищено.

«Я дякую всім воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному й кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕБ. І скоро додамо ще сили нашому захисту від російського терору», – сказав глава держави.

Також Зеленський розповів про доповідь головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

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«Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів», – зазначив Зеленський.

Водночас очільник України підписав сьогодні й кілька указів про нові заміни в Силах оборони України.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.