Українськими розвідниками захоплюється не лише Батьківщина, а й уся планета – Зеленський

7 вересня українські розвідники відзначають професійне свято

Президент Володимир Зеленський привітав українських воєнних розвідників із професійним святом і відзначив ключове значення їхньої роботи для гарантування національної безпеки.

«Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки!», - написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомлялося, співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України керували операцією з евакуації українських та іноземних громадян з Афганістану, в результаті якої українськими літаками було вивезено понад 600 осіб.

Також міністр оборони Андрій Таран привітав співробітників та ветеранів воєнної розвідки України з професійним святом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Особливе місце у розвідувальному співтоваристві України займає воєнна розвідка, яка здійснює ефективну діяльність з метою забезпечення національної безпеки і оборони України», – зазначив Таран.

Крім того, начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала та командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв привітали співробітників та ветеранів воєнної розвідки з професійним святом.

Шаптала наголосив, що «забезпечення якісного планування всеохоплюючої оборони України, руху опору, стратегічного розгортання військ (сил) та ведення операцій неможливе без своєчасної, повної та достовірної інформації. Тому добування, аналітичне опрацювання і надання розвідувальної інформації у наш час – це основа успіху, запорука перемоги в бою».

Наєв своєю чергою констатував, що в системі національної безпеки воєнна розвідка є одним із інструментів захисту національних інтересів від зовнішніх загроз. «Інформація, яку ви збираєте, дозволяє визначити військові ресурси противника, його бойові можливості та вразливі місця», - зазначив він.

За словами Наєва, виконуючи завдання, що поставлені командуванням. розвідники наражають свої життя на небезпеку, «але від успіху вашої діяльності завжди залежить хід бойової операції. Саме розвідка на полі бою допомагає командиру чути і бачити противника».

7 вересня 1992 року перший президент України Леонід Макарович Кравчук підписав указ № 462 про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. З цього документа розпочалася новітня історія воєнної розвідки незалежної Української держави.

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