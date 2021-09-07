Військовий, який критикував Зеленського, отримав підозру у «непокорі»

Майор розповів, що за ним стежили

Державне бюро розслідувань вручило підозру у «непокорі» майору Збройних сил України Роману Ковальову, якому раніше оголосили сувору догану через критику президента Володимира Зеленського у соцмережах. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Роман Ковальов оприлюднив підозру від ДБР

Як сповіщалося, в січні 2020 року майорові Збройних сил України оголосили сувору догану за критику президента України Володимира Зеленського у Facebook. У наказі від 23 січня 2020 року зазначається, що публікація про Зеленського спричинила службове розслідування, за результатами якого було складено акт та встановлено, «що внаслідок низького рівня дисципліни та неналежного дотримання вимог статутів ЗСУ офіцер відділу інформаційної протидії оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ майор […] 14 січня 2020 року опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомлення негативного характеру на адресу президента України Володимира Зеленського, в якому висловив невдоволення результатами роботи президента на займаній посаді із закликом залишити посаду».

За словами Ковальова, з того часу було ще декілька службових розслідувань та звільнення з лав ЗСУ.

Тепер йому було вручено підозру за ч. 3 ст. 402 – «непокора в умовах особливого періоду». Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років. Утім Ковальов не розуміє, про яку відкриту відмову виконати наказу йдеться.

«Але якого саме наказу, за яких обставин, хто саме мені його віддавав і про що той наказ – у підозрі про це ні слова. Я точно не відмовлявся від виконання жодного з наказів за всю свою багаторічну службу. Сфабрикованість справи очевидна: у мене на руках шість протоколів допитів свідків – полковників і підполковників ЗСУ, які написані під диктування. Уявіть, всі ці «свідчення» однакові від першої літери до останньої та в них жодного слова правди!», – заявив майор.

За його словами, офіцерів примусили давати неправдиві свідчення. Крім цього, майор заявив, що за ним стежили. На його переконання, за переслідуваннями стоїть президент.

«З матеріалів справи стало відомо, що прослуховували мій телефон, цілодобового стежили за моїми переміщеннями. Фактично це репресії. А хто ж може бути замовником цих політичних репресій? Хто може замовити справу у яку втягнутий практично весь генералітет Сухопутних військ, колишнє керівництво ЗСУ, судді, прокурори та органи ДБР? Такою всесильною особою, на моє переконання, може бути лише Володимир Зеленський», – написав військовий.

Розмірковуючи про мотиви президента, Ковальов зазначив, що це може бути реакція на допис з критикою, опублікований в січні 2020 року. Також він пригадав, що як учасних Іловайських подій 29 серпня 2019 року був присутній на заходах присвячених до вшанування загиблих під Іловайськом, і привселюдно звернувся до нього із питанням про його повістки у військкомат.

«Для демократичного президента таке не могло бути мотивом, але ми маємо Зеленського – людину яка, як кажуть, злопам’ятна та мстива. Отже, для мене є очевидним, що за моїм переслідуванням стоїть Володимир Зеленський», – резюмував майор.

Нагадаємо, взимку 2020 року оперативний черговий Командування Сухопутних військ побачив негативний допис майора у Facebook про президента Зеленського. Черговий доповів про допис в мережі та за його фактом розпочали службове розслідування. Тиждень потому Роман Ковальов повідомив про посилення тиску з боку вищих військових чинів та пообіцяв позватися до суду.

Влітку 2020 року військового, який критикував Зеленського, звільнили із Збройних Сил за «службовою невідповідністю».