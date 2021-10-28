Український посол поставив на місце Берлін щодо використання Bayraktar

У Німеччині засудили застосування безпілотників на Донбасі

Україна має право захищатися, каже амбасадор

Уряд Німеччини негативно висловився щодо застосування Збройними силами України безпілотників Bayraktar на Донбасі. Український посол у Берліні Андрій Мельник нагадав німецькій стороні про право захищатися. Про це повідомляє Bild.

27 жовтня у німецькому уряді висловили занепокоєння тим, що обидві сторони конфлікту на Донбасі застосовують безпілотники, які «заборонені мінськими угодами». Крім того, Берлін закликав сторони конфлікту до деескалації.

«Українська сторона категорично відкидає попередження Міністерства закордонних справ (Німеччини – ред.)», – сказав Мельник.

Дипломат нагадав німецькій стороні, що Україна має право захищатися, коли територію країни «день і ніч бомблять з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі і солдати».

У зв'язку з цим посол закликав уряд Німеччини висловлювати заклопотаність ситуацією на тимчасово окупованих українських територіях і подвоїти свої зусилля в якості посередника, щоб скликати нормандський саміт у Берліні.

«Як було погоджено, і поставити Москву на місце», – додав дипломат.

Нагадаємо, 26 жовтня українська армія вперше застосувала безпілотник Bayraktar для знищення артилерійського знаряддя бойовиків на Донбасі.

15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

Наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

Згодом повідомлялося, що Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar.

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