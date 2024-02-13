Війська РФ на одному з напрямків зазнали найбільших втрат з початку року

Кількість артилерійських обстрілів та авіаударів Росії за добу на Таврійському напрямку є найбільшими показниками цьогоріч

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає. Кількість артилерійських обстрілів (1267) та авіаударів (67) Росії за добу на цьому напрямку є найбільшими показниками цьогоріч. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«Зусиллями мужніх воїнів Таврійського напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 645 осіб. Найбільше з початку року», – розповів бригадний генерал у Telegram.

Українські військові знищили/пошкодили 41 одиницю військової техніки РФ. Зокрема, 17 бойових бронемашин, п'ять танків, вісім артсистем, 10 автомобілів, спеціальну техніку, важливий об’єкт ворога, склад боєприпасів, 280 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Авдіївському напрямку ЗСУ взяли в полон 10 окупантів.

Нагадаємо, речник 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів, що деякі її підрозділи вперше за два роки вивели з Авдіївки у Донецькій області для відпочинку та ротації.

До слова, триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.