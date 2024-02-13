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Війська РФ на одному з напрямків зазнали найбільших втрат з початку року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Війська РФ на одному з напрямків зазнали найбільших втрат з початку року
Українські воїни на Таврійському напрямку знищили 645 російських окупантів за минулу добу
фото: Facebook/Генштаб

Кількість артилерійських обстрілів та авіаударів Росії за добу на Таврійському напрямку є найбільшими показниками цьогоріч

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає. Кількість артилерійських обстрілів (1267) та авіаударів (67) Росії за добу на цьому напрямку є найбільшими показниками цьогоріч. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Зусиллями мужніх воїнів Таврійського напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 645 осіб. Найбільше з початку року», – розповів бригадний генерал у Telegram.

Українські військові знищили/пошкодили 41 одиницю військової техніки РФ. Зокрема, 17 бойових бронемашин, п'ять танків, вісім артсистем, 10 автомобілів, спеціальну техніку, важливий об’єкт ворога, склад боєприпасів, 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. 

На Авдіївському напрямку ЗСУ взяли в полон 10 окупантів.

Нагадаємо, речник 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів, що деякі її підрозділи вперше за два роки вивели з Авдіївки у Донецькій області для відпочинку та ротації.

До слова, триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Теги: війна ЗСУ окупанти

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