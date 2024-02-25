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У Києві розпочався форум «Україна. Рік 2024» з топчиновниками та іноземними лідерами

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві розпочався форум «Україна. Рік 2024» з топчиновниками та іноземними лідерами
Військово-політичне керівництво країни представить бачення ключових напрямів розвитку держави на наступний рік
фото: glavcom.ua

Захід проходить у форматі панельних дискусій за участі представників вищих органів влади, а за підсумками відбудеться пресконференція Зеленського

У неділю, 25 лютого, у Києві проходить форум «Україна. Рік 2024» за участю президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Серед основних тем форуму – досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки та захист українців.

Як зазначив прессекретар, розмова стосуватиметься різних аспектів – майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу в ЄС та НАТО. Також планується обговорити відновлення ментального здоров'я українців, підтримку бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

Захід проходить у форматі панельних дискусій, також буде пресконференція Зеленського.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента анонсував масштабну конференцію за участю військово-політичного керівництва країни. Заплановано участь прем'єра, спікер парламенту, керівників спецслужб та низки міністрів.

Як відомо, 19 грудня Володимир Зеленський проводив підсумкову пресконференцію. У матеріалі «Главкома» можна прочитати головні тези.

Теги: Володимир Зеленський політика війна

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