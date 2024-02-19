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Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
Місцеві ЗМІ опублікували перші кадри з місця загибелі російського пілота Максима Кузьмінова
фото з соцмереж

За даними ЗМІ, труп Кузьмінова було виявлено у котеджному селищі сусідом

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8 під час операції «Синиця» української розвідки. Зокрема, місцеві ЗМІ опублікували відео з місця події.

Як повідомляють іспанські видання, труп Кузьмінова було виявлено у котеджному селищі сусідом минулого вівторка, 13 лютого, близько п'ятої години вечора у місті Ла-Вільяхойоса в провінції Аліканте.

Незабаром після цього слідчі дізналися про згорілу машину в сусідньому місті Ель-Кампельо, куди, можливо, втік імовірний вбивця.

За даними журналістів, у Кузьмінова вистрілили 12 разів, а потім переїхали машиною. Також вони повідомляють, що у російського льотчика останнім часом були проблеми з алкоголем та наркотиками.

Нагадаємо, речник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії.

Зазначимо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.

Теги: вертоліт росіяни війна Іспанія вбивство

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