Зеленський проведе конференцію військово-політичного керівництва

25 лютого відбудеться велика конференція про шлях України у 2024 році

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

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«У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати», – сказав він.

За словами Никифорова, також буде засідання за участі України та «Групи семи».

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«І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Міністерство інфраструктури, Офіс президента і звичайно сам президент», – додав прессекретар президента.

Никифоров пояснив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови стануть відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

«Президент за результатами проведе свою прес-конференцію», – пояснив Никифоров.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію «Слуги народу».

До слова, Володимир Зеленський провів першу зустріч за час великої війни з парламентською фракцією «Слуга народу». За словами глава фракції Давид Арахамія, під час першої від початку широкомасштабної війни зустрічі депутатів із Зеленським йшлося про фронт, економіку, допомогу партнерів та збереження єдності в суспільстві.