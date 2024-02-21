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Зеленський проведе конференцію військово-політичного керівництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський проведе конференцію військово-політичного керівництва
На майбутній пресконференції виступатиме вище керівництво країни та силових структур
фото: president.gov.ua/Офіс президента

25 лютого відбудеться велика конференція про шлях України у 2024 році

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

«У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати», – сказав він.

За словами Никифорова, також буде засідання за участі України та «Групи семи».

«І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Міністерство інфраструктури, Офіс президента і звичайно сам президент», – додав прессекретар президента.

Никифоров пояснив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови стануть відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

«Президент за результатами проведе свою прес-конференцію», – пояснив Никифоров.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію «Слуги народу».

До слова, Володимир Зеленський провів першу зустріч за час великої війни з парламентською фракцією «Слуга народу». За словами глава фракції Давид Арахамія, під час першої від початку широкомасштабної війни зустрічі депутатів із Зеленським йшлося про фронт, економіку, допомогу партнерів та збереження єдності в суспільстві.

Теги: Офіс президента уряд Денис Шмигаль війна Володимир Зеленський

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