Угорщина втратить право голосу в ЄС? Європарламент прийняв рішення

Раніше у Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС

Європейська рада перевірить Угорщину на порушення цінностей ЄС

Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити державу права голосу. Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який ініціював розгляд цього питання.

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«Прогрес у цьому питанні з часу моєї петиції 8 січня 2024 року про позбавлення (прем'єр-міністра Угорщини – «Главком») Віктора Орбана виборчих прав був разючим. Менш ніж за тиждень я зібрав 125 підписів на підтримку своєї ініціативи. За десять днів ми сформували позицію Європарламенту щодо цього», – прокоментував рішення депутат.

Сарвамаа зауважив, що Європарламент «виконав свою роль», тепер рішення залежить від держав-членів.

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Нагадаємо, у Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС. Згодом у Європейському парламенті зібрали необхідну кількість підписів, а саме 120.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

До слова, депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні.