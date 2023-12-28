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Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі
фото з відкритих джерел

«Готується зустріч Зеленського з Орбаном»

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомив близький до глави Офісу президента Telegram-канал «Вертикаль».

Як йдеться в повідомленні, сьогодні очільник Банкової Андрій Єрмак поспілкувався з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Результатом розмови, ймовірно, стане найближча зустріч президента Зеленського з прем’єром Орбаном.

«Готується зустріч Зеленського з Орбаном», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Зеленський, ймовірно, найближчим часом зустрінеться з Орбаном
Зеленський, ймовірно, найближчим часом зустрінеться з Орбаном
фото: скріншот

Згодом відповідний допис опублікував сам Єрмак наголосивши, що він провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини.

Раніше Орбан заявив, що влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву.

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Теги: МЗС Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський Андрій Єрмак

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