Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело
«Готується зустріч Зеленського з Орбаном»
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомив близький до глави Офісу президента Telegram-канал «Вертикаль».
Як йдеться в повідомленні, сьогодні очільник Банкової Андрій Єрмак поспілкувався з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Результатом розмови, ймовірно, стане найближча зустріч президента Зеленського з прем’єром Орбаном.
«Готується зустріч Зеленського з Орбаном», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.
Згодом відповідний допис опублікував сам Єрмак наголосивши, що він провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини.
Раніше Орбан заявив, що влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву.
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