Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі

«Готується зустріч Зеленського з Орбаном»

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомив близький до глави Офісу президента Telegram-канал «Вертикаль».

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Як йдеться в повідомленні, сьогодні очільник Банкової Андрій Єрмак поспілкувався з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Результатом розмови, ймовірно, стане найближча зустріч президента Зеленського з прем’єром Орбаном.

«Готується зустріч Зеленського з Орбаном», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Зеленський, ймовірно, найближчим часом зустрінеться з Орбаном фото: скріншот

Згодом відповідний допис опублікував сам Єрмак наголосивши, що він провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини.

Раніше Орбан заявив, що влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву.