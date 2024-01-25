В Угорщині відбулась спроба держперевороту

Правоохоронці вилучили документи, що заперечують існування угорської держави

Угорські спецслужби заявили, що їм вдалося запобігти захопленню влади в країні незаконним угрупованням «Скіфська Угорщина». Про це повідомили в Національному управлінні поліції.

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За даними слідства, до захоплення влади в країні готувалися 8 осіб. Вони погрожували роззброїти угорських поліцейських і військових, якщо ті чинитимуть опір. Крім того, угруповання погрожувало заарештувати як колишніх, так і нинішніх членів уряду країни.

«Оскільки не можна було виключати, що члени організації мають вогнепальну зброю, було звернення до Антитерористичного центру з проханням провести рейди. Про угруповання стало відомо після появи відео, знятого в листопаді минулого року, де його члени оголосили, що вони формують «Скіфську Угорщину», та почали озброювати вільні військові загони», – йдеться в повідомленні.

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Загалом внаслідок операції правоохоронці зарештували 11 осіб. З речей, які вилучили, знайшли документи, що заперечують існування угорської держави.

«Про рішучість угруповання свідчить те, що під час обшуку слідчі знайшли в кількох місцях боєприпаси, автомати, газові й сигнальні пістолети, гумові кулі та пневматичну зброю», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Раніше глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України. У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні».

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер у своєму Facebook заявив, що погроза «не стримає Петера Сійярто від представництва інтересів Угорщини».

Відомо, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня.